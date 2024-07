Kuld särab üha kirkamalt ja kirkamalt

Eilne Postimees kirjutas, et kulla hinna tõus uutele rekordtasemetele pani soomlasi väärismetalli müüma, eestlasi aga ostma.

Eks see üldiselt ole peaaegu igal pool nii – aga Eestis eriti –, et investeerimisel käitutakse mõistlikkusele risti vastupidiselt: ostetakse siis, kui aktsiate või muu vara hind on kõrge, ja kui hinnad langevad, siis müüakse.