OSKA PROGNOOS Eesti energeetikasektor jääb varsti töötajateta

OSKA tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2022-2031 viitab, et paljud energeetikavaldkonna spetsialistid lähenevad pensionieale, jättes tühimiku tööturule. Juba praegu on märgata töötajate puudust, mis võib tulevikus veelgi süveneda. Kuigi noored kogu tuleviku personalivajadust energeetikavaldkonnas ära ei kata, tuleb noorte ja ümberõppijate sisenemist sektorisse igal võimalikul moel soodustada.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) tegevjuhi Kaarel Jänese sõnul on elektrialal tulevikku vaatavate lahenduste väljatöötamine ja rakendamine kriitilise tähtsusega. «Nõudlus kvalifitseeritud tööjõu järele on väga kõrge. Tuleb toetada riigi üleminekut taastuvenergiale ja tagada energiajulgeolek, seda olukorras, kus elektrifitseerimine jätkub tormijooksul. Prognooside kohaselt on valdkonnas järgmise kümne aasta jooksul vaja kaks korda rohkem tehnilise haridusega oskustöölisi, insenere ja tehnolooge, kui meil täna tööturule sisenejaid on,» märkis Jänes.