Ettevõtja: ettevõtete tulu maksustamine teeb kogu ühiskonda vaesemaks

Esimene ja kõige kiiremini avalduv mõju oleks ettevõtete investeeringute vähenemine. Praegu on investeeritav kasum olnud maksuvaba, see on aidanud Vanaselja sõnul äridel laieneda, uusi töökohti luua, ühiskonda jõukamaks muuta. «Kasumi maksustamisel see hoog kindlasti raugeb. Eesti majandus on praegu niigi mitmendat aastat languses, see samm annaks kukkumisele hoogu ja pikendaks kiratsemist,» rõhutas Vanaselja.