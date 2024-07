Kui praegu on tootmise ja tarbimise tariif neli senti megavatt-tunni kohta, siis Elering on teinud ettepaneku, et pärast desünkroniseerimist Venemaa elektrivõrgust järgmise aasta veebruaris võiks see olla tootjale 5,31 eurot MWh kohta (0,53 senti kWh kohta) ja tarbijale samuti 5,31 eurot MWh kohta, millest suure osa moodustavad sagedusreservide hankimiseks tehtavad kulutused. Lisaks käibemaks.