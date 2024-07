Nasdaqi liitindeks kukub pärast Tesla ja Alphabeti tulemusi - halvim päev alates 2022. aasta lõpust

Getty Images via AFP / Scanpix

Tehnoloogiaaktsiate müügilaine viis kauplemisvolatiilsust mõõtva CBOE indeksi (VIX) samale tasemele, kus see oli viimati käesoleva aasta aprillis

Kvartalitulemused suurtelt tehnoloogiaettevõtetelt on tekitanud investorites muret tehnoloogiaaktsiate nõrgenemise pärast. Nasdaqi liitindeks on langenud juba 3% ja suur seitsmik on kaotanud kokku 700 miljardit eurot.