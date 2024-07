Iirimaa on tuntud maksuparadiisina ettevõtetele, mis on pannud globaalseid tehnoloogiahiide oma ettevõtlust sinna liigutama. Riigi tehnoloogiahiide soosiv poliitika on aga viinud olukorda, kus andmekeskustele läheb 21% kogu tarbitud elektrist, samal ajal kui linnas paiknevad majapidamised tarbivad vaid 18%.