Naela sõnul on inimesed praegu hinnatundlikud, kuid kinnisvarale on ostja leidmine siiski võimalik. Hinna määramisel tuleb aga olla realistlik.

«Jah, müügiperiood on pikenenud. Aga ma ütlen ausalt, et kõik, mis on mõistliku hinnaga, see tegelikult liigub päris hästi. Pangad on intressidega tulnud alla ja pankade vahel on korralik konkurents,» selgitas Nael.