Kinnisvaraanalüütik: maksutõus kiirendab investeeringute elluviimist

Kinnisvarasektoris tähendab see Vähi sõnul aga seda, et plaanitud investeeringutest väljumised tehakse nüüd varem ära. «Investorid jagunevad üldjoontes kaheks: on need, kelle strateegia on teenida pikalt üüritulu ning need, kes teevad seda sama, kuid vara hoidmine on kindlalt piiritletud ning iga mõne aasta tagant müüakse midagi maha ja ostetakse uusi objekte,» märkis Vähi.