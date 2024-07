Salat või juustuburger: Wolt avalikustab klientide suvised toidueelistused

«Wolti klientide eelistused liiguvad suvel kergemate ja värskemate toitude poole. Eestis on eriti populaarsed salatid, mille tellimuste arv on juuni algusest kasvanud lausa 15 protsenti. Menüüsse jõuab praegu rohkem ka kanavrappe ja šašlõkki,» ütleb Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis.

Eestlaste, lätlaste ja leedukate eelistustest tuleb välja, et klassikaline juustuburger on populaarne kõigis kolmes riigis. Samas on selle tellimuste arv Eestis võrreldes talveperioodiga vähenenud viis protsenti, ka Leedus eelistatakse suvel juustuburgerile kebabi. Lätlased eelistavad suvel koduseid toite, nagu kanakotlet ja kartulipuder.