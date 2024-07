Salat või juustuburger: Wolt avalikustab eestlaste suvised toidueelistused

«Näeme, et Wolti klientide eelistused liiguvad suvel kergemate ja värskemate toitude poole. Eestis on eriti populaarsed erinevad salatid, mille tellimuste arv on juuni algusest kasvanud lausa 15 protsenti. Lisaks jõuab menüüsse rohkem kanavrappe ja šašlõkki,» ütleb Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis.