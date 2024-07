Tallinna kesklinnas täitub kaua tühjalt seisnud krunt

Arhitektuuribüroo Korrus projekteeritud kolme trepikojaga hoone kasvab kesklinnast lennujaama poole astmeliselt viie korruse pealt kaheksa korruseni. Avalon kinnitab oma infomaterjalides, et maja kavandamisel olemasolevasse keskkonda on välditud suuri kontraste.

Maja keskele on jäetud läbi kahe korruse ava, mille kaudu saavad liigelda nii jalakäijad kui ka sõidukid.

Avaloni juhatuse liige Marko Noormets teatas, et uus kinnisvara tuleb moderne. «Loome Tallinna kesklinna silmapaistvalt modernsed ja nutikad kodud, aga ka bürood ja kaubanduspinnad, kus iga detail on põhjalikult läbimõeldud ning fookus on seatud jätkusuutlikkusele,» märkis ta.