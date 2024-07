Google'i emaettevõte kvartalitulemused ületasid kõik ootused

Hiljuti pidi Google tunnistama tagasilööki, kui küberjulgeoleku idufirma Wiz lükkas tagasi nende 23 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise. See tehing oleks võinud oluliselt tugevdada Google'i pilvandmetöötluse operatsioone. Kuid juba järgneval teisipäeval tuletas Google'i emaettevõte Alphabet investoritele meelde, et isegi ilma selle tehinguta on nende majanduslik seis suurepärane, kommenteerib The New York Times.