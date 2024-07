Maksutõusude peaautoreid ei saa teisipäeval hästi kätte. Telefoni võtab vaid siseministrina jätkav sotside juht Lauri Läänemets, kelle sõnul tuleb maksumuudatuste peensusi küsida rahandusministeeriumist. «Ei olnud seal laua ääres nii, et sotsid ütlesid ja teised lõid kulpi – see oli ühine töö. Meie tõime printsiibi, et tavaline tööinimene ei saa kogu maksukoormust kanda,» ütles Läänemets. Ta lisas, et laua ääres olid eile majandusministriks kerkinud Erkki Keldo (RE), peaminister Kristen Michal ja kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, kes arvutustega tegelesid – täpsemalt saab teada nende käest.