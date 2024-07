Uusim Meta avalikustatud Llama 3.1 tehisintellekti mudel on üks suurimaid ja võimsamaid oma valdkonnas ja on kättesaadav täiesti tasuta.

Meta teatas teisipäeval oma uusimast tehisintellekti mudelist Llama 3.1, mis on seni suurim ja võimekaim Meta poolt loodud mudel. Nagu varasemad Llama versioonid, on ka uusim mudel avatud lähtekoodiga, mis tähendab, et seda saab kasutada tasuta.