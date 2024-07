Ehitustöödeportaal: turul jätkuvalt tihe konkurents, eraisikud on muutunud oluliseks tellijaks

Kuna suurem osa ehitus- ja remonditöödest tehakse suvel, siis on eraklientidel varasematel aastatel olnud ehitaja leidmisega omajagu probleeme. Nüüd selgus aga Hange.ee statistikast, et 2024. aasta suve esimese poole kõige populaarsem töö - maja fassaadi värvimine, sai keskkonnas 38 pakkumist. Tööle tehti pakkumisi praktiliselt igast Eesti otsast: Harjumaalt, Viljandini ja Saaremaalt, Ida-Virumaani.

«Iseenesest see ei ole midagi ebatavalist, et pakkumisi tuleb erinevatest maakondadest, sest paljud ettevõtted tegutsevadki üle Eesti. Samas tuleb tõdeda, et seda liikumist tundub olevat päris palju ja paraku leiva lauale toomiseks peabki ehitaja liikuma sinna, kus on tööd», sõnas Hange.ee arendusjuht Kärt Viltrop.