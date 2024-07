Suurfirma juht koondas pea pooled töötajad ja soovitab riigil eeskuju võtta

Koondamise kohta ütles ta, et sõnum riigile on järgmine: mõelge samamoodi, kas teil ei ole liiga palju inimesi.

AS TREV-2 Grupp on taristuobjektide ja rajatiste ehitamisele ning hooldamisele keskendunud ettevõte. «Uhkusega saame tõdeda, et oleme kaasajastanud suure osa Eesti teedevõrgust ja oleme üks valdkonna turuliidreid Eestis,» seisab ettevõtte kodulehel.