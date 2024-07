Helsingi kesklinnas on viimastel aastatel suletud üle 130 kaupluse

Uuringust selgust, et poodide kogukäive pole samuti jõudnud koroonaeelsele tasemele, kirjutab Soome ajaleht Iltalehti . Samas on Helsingi äärelinna kaupluste kogukäive tõusnud kõrgemale kui 2020. aasta alguses, enne koroonakriisi. Uuring viidi läbi 2023. aastal.

Aruande kohaselt on kesklinna osakaal kogu Helsingi jaemüügikäibes alates 2010. aastast pidevalt vähenenud.

Pärast 2019. aastat on kesklinnast kadunud 137 jaemüügikohta ning on ettevõtted on seetõttu kaotanud ligikaudu 200 miljonit käivet, teatab Helsingi piirkonna kaubanduskoja huvikaitsetöö direktor Markku Lahtinen.