Tavainimesele jõuab riigi üldine majanduslik olukord kohale tavaliselt kolme kanali kaudu. Esiteks, kõige olulisem on töö ja sissetulek. Kui inimene koondatakse majanduslikel põhjustel, on see selge indikatsioon, et majanduses on midagi halvasti. Sarnase efektiga on ka sundpuhkus (eriti kui tasu ei maksta) ja lühendatud tööaeg. Mõlemal juhul jääb formaalselt töö alles, aga sissetulekud vähenevad.