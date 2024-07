Eesti Pank: kinnisvarafondide kohal on tumedad pilved

Kallase sõnul on kinnisvarasse investeerivad fondid Euroopas laiemalt ning ka Eestis kasvanud kümnekonna aasta jooksul märkimisväärses mahus nii kapitali sissevoolu kui ka kinnisvara väärtuse suurenemise tõttu. Kui teiste Euroopa riikide kinnisvarafondide peamine risk on raha väljavooluga seotud likviidsusrisk, siis Eesti fondid peavad peamiselt silmas pidama refinantseerimisega seotud riske.

«Ärikinnisvaraturu madal tehinguaktiivsus ja varade väärtuse mõningane langus koos intressikulude tõusuga on küll suurendanud olemasolevate laenude refinantseerimisega seotud riski, kuid seni on Eesti kinnisvarafondid sellega üldiselt hästi toime tulnud, sest nende finantsvõimendus on piisavalt madal pidamaks vastu ka senisest suuremale varade väärtuse langusele,» märkis Kallas.