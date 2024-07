Seni kehtib Eestis nii-öelda maksuküüruga tulumaksuvaba miinimum ja kui koalitsiooni uskuda, siis kehtib see järgmise aasta lõpuni. See tähendab, et töötavatele inimestele on kuni 1200 euro suuruse kuise sissetuleku puhul maksuvaba 654 eurot.

Kui tõsta vaid tulumaksu määra, siis väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus kuigivõrd ei kasvaks. 774 eurot kuus saav pensionär pääseks tulumaksu tõusust täielikult.

Kui nüüd kehtestada üleüldine, maksuvaba tulu arvestusest välja jääv kaheprotsendiline lisatulumaks, siis alampalka saava inimese tulumaksukoormus kasvaks 15,8 euro võrra kuus ehk 190 euro võrra aastas ning keskmist pensionit saav pensionär hakkaks maksma kuus 15,5 eurot tulumaksu ehk 186 eurot aastas.

Värske peaminister Kristen Michal ütles eile riigikogu ees nn julgeolekumaksu puudutavatele küsimustele vastates, et detsiilide ulatuses ta see 2-protsendiline tulumaks kaunis ühtlaselt jagunenud. «Ütleme nii, et ta tegelikult sisuliselt on sihuke 2 ja 3 protsendi vahel praktiliselt kõikides detsiilides, välja arvatud esimeses ja kümnendas. Nii et see uus maksukoormus on sotsiaalselt õiglaselt jagunenud».

Rahandusministeeriumi leibkonddade sissetuleku muutuste arvestuste kohaselt võtab uus maks koos käibemaksu tõusuga leibkonna sissetulekutest ligikaudu 2,7-2,8 protesnti, välja arvatud 1. detsiilis ehk kõige väiksemate sissetulekutega grupis, kus see on 3,4 protsenti ning kümnendas detsiilis, kus see mõju jääb 2,4 protsendi tasemele.

Kristen Michali valitsuse koalitsioonilepingus seisab: Kehtestame kuni 31.12.2028 julgeolekumaksu, mille suuname Eesti kaitsevõime arendamiseks ja julgeolekuinvesteeringuteks. Maksu edasise vajaduse või muutmise otsustab pärast 2027. aasta riigikogu valimisi ametisse astuv valitsus. Julgeolekumaks koosneb kolmest osast: 2% käibelt alates 01.07.2025, 2% füüsiliste isikute tuludelt alates 01.01.2026 2% ettevõtete kasumilt alates 01.01.2026.