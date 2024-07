Kinnisvaraturg kulges teises kvartalis rahulikus tempos

Aastases võrdluses on hoonestamata maa tehingute koguväärtus kasvanud viis protsenti, hoonestatud maa tehingutesumma on samal tasemel ning eluruumina müüdud korterite puhul oli langus 21 protsenti. Võrdluses eelnenud kvartaliga on korterite, hoonestamata maa ja hoonestatud maa tehingute käive kasvanud vastavalt 20 protsenti, 41 protsenti ja 33 protsenti, mis on iseloomulik aasta teisele kvartalile.