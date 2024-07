Euroopa Komisjoni metoodika hindab tarbija võimalikku kasu kolmes valdkonnas – keelatud koondumised (mergers), avastatud kartellid (cartels) ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamised (antitrust). Viimase kolme aasta menetluste statistika näitab, et Konkurentsiameti konkurentsijärelevalve on säästnud tarbijale keskmiselt 15 miljonit eurot aastas. «See on summa, mis on konkurentsiameti tegevuse tulemusena jäänud tarbijale taskusse alles,» ütles Pärn-Lee.