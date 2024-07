Kvartali lõikes olid kasumlikud kõik grupi tütarettevõtted. AS LHV Pank teenis II kvartalis 34,8 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,9 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,4 miljonit eurot puhaskasumit.