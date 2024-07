Ryanairi kasum kukkus kivina

Iiri odavlennufirma Ryanairi juhatuse esimees Michael O'Leary ütleb, et möödunud kvartali nõudlus jääb püsima ning kuigi lennufirma on üritanud viimastel nädalatel kõige odavamate piletite hinda tõsta, ei ole see õnnestunud.

Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Scanpix