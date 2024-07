Sotside soovitud ettevõtete tulumaks tuleb 2026. aastal

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets kinnitas, et ettevõtete tulumaks on nende ettepanek, tema sõnul oleks valitsuspartnerid eelistanud veel suuremat käibemaksu tõusu.

Läänemets märkis, et uue maksu detailid on paika panemata. «See on kasumimaks ehk klassikaline ettevõtete tulumaks,» lisas ta siiski. «Rahanduslikke detaile me poliitiliselt ei aruta, aga esimesed tulud peaks laekuma 2026. aastal.»