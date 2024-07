IT KAOS Ajaloo suurima IT-krahhi põhjustanud CrowdStrike'i aktsia kukub kolinal

Tagasilöögi põhjustas vigane tarkvarauuendus, mis mõjutas miljoneid Microsoft Windowsi seadmeid. CrowdStrike oli väljastanud oma Falconi turvatarkvarale uuenduse, mis ootamatult põhjustas tõsiseid häireid mitmes tööstusharus, sealhulgas lennufirmades ja tervishoiusüsteemides. Viga põhjustas arvutite, serverite ja ekraanide kokkujooksmise, andes endast märku kurikuulsa «sinise surmaekraani» (BSOD, tuntud kui tõsine süsteemi tõrge Windowsi operatsioonisüsteemides) näol. Märkimisväärne on see, et rike mõjutas vähem kui 1% kogu maailma Windowsi seadmetest, mida kinnitas Microsoft, kuid tagajärjed olid tõsised.

See löök oli CrowdStrike'i jaoks katastroofiline ning on märke, et löögid võivad jätkuda. CrowdStrike teatas, et «oluline hulk» seadmeid on taas võrgus, mis viitab kohe, et paljud seadmed ei ole siiani, isegi mitu päeva hiljem, võrgus tagasi. Veelgi hullem, CrowdStrike hoiatas, et häkkerid levitavad pahatahtlikku faili, et ära kasutada ettevõtte probleeme.