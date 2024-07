Kaubandus-tööstuskoda: ettevõtete tulumaks pole vastuvõetav

«Alustades positiivsest, siis on leppes hea näha, et soovitakse pöörata tähelepanu tööstuse konkurentsivõimele ja bürokraatia vähendamisele. Välja on toodud mitmeid valupunkte, mis vajavad majanduse mõttes kiiret tegutsemist, nagu näiteks avaliku sektori kärped, tööstuse arendamine, konkurentsivõime toetamine, bürokraatia vähendamine, tööjõu küsimused, planeeringutega seonduv,» rääkis Mait Palts uue valitsuse koalitsioonilepet kommenteerides.