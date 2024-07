Kuigi Soomes esineb jätkuvalt ealist diskrimineerimist, näitab statistika, et vanemate inimeste tööhõive määr on kasvutrendis, edastas Helsingin Sanomat.

Ekspertide sõnul eelistavad tööandjad järjest enam 60-aastaseid 30-aastastele, kuna tihti on vanematel töötajatel nii suurem kogemus kui ka parem füüsiline vorm. Kui 1970. aastatel oli 60-aastastel palju rohkem kaela- ja õlaprobleeme kui 30-aastastel, siis nüüd ei ole nende vanuserühmade vahel peaaegu mingit vahet. Samuti on 60-aastased tihti füüsiliselt paremas vormis kui neist kaks korda nooremad. Vähetähtis pole ka tõik, et 60-aastased oma tööandjale lojaalsemad, töötades ettevõttes kauem kui 30-aastased.