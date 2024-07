Ettevõtjate esindaja: valitsus peaks soodustama investeeringuid, kuid uue maksu mõju on vastupidine

Valitsuse koalitsioonilepingus seisab, et alates 2026. aasta 1. jaanuarist peavad ettevõtted maksma teenitud kasumilt kaheprotsendilist tulumaksu. Praegu kehtib kord, et kasum, mida ei võeta ettevõttest välja, vaid reinvesteeritakse, on maksuvaba ning (20-protsendilist) tulumaksu on pidanud ettevõtted maksma siis, kui tahetakse firmast kasumit dividendidena välja maksta.