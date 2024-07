Michal: eelarve kulutused on läinud kontrolli alt välja ja kärpeotsused tulevad karmid

«Peame endale tunnistama: eelarve kulutused on läinud kontrolli alt välja kaitsekuludetagi. Oleme paljud toetused ja sotsiaalkulud sidunud indeksitega, mida viimastel aastatel kõrge inflatsioon ja tööturu hea seis on kasvatanud. Nii on kulud muudkui kasvanud, kuid makse nende katteks ei ole tõstetud. Tagajärg on ootuspärane,» ütles tulevane peaminister.