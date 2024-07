Venemaa inimeste majanduslik heaolu kasvab sõja ajal mühinal

Venemaa keskpank tõdes pärast oma eelmist direktorite nõukogu koosolekut, et Venemaa majandus on kõrvale kaldunud tasakaalustatud majanduskasvu teelt, mis annab hoogu inflatsioonile. Uuendatud makroprognoosi järgi on Venemaa tänavune inflatsioon 4,3–4,8 protsenti.