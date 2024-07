Bigbank: Balti riikide kinnisvaraostjate julgus on tagasi tulnud, eestlased võimsalt esirinnas

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on kodulaenude turu kõik näitajad aastataguse ajaga võrreldes jõudsalt kasvanud. Lepingute arv tegi teises kvartalis suurima hüppe Lätis, kus sõlmiti ligi kolm korda ehk 194 protsenti rohkem lepinguid kui aasta eest samal perioodil, Eestis oli see näitaja üle kahe korra ehk 129 protsenti ning Leedus veidi alla kahe korra ehk 85 protsenti suurem.

«Inimeste ostujulgus ja laenuvõimekus on tugevamaks muutumas ning vahepeal ootele pandud uue kodu soetamine on taas tuntavalt rohkem päevakorral,» kommenteeris Jonna Pechter ning lisas, et ka käesoleva aasta esimese ja teise kvartali võrdluses on kõik uute kodulaenudega seotud näitajad selges kasvus.