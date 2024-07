Parempoolsed kritiseerivad: ettevõtete tulumaks on majandusele hävitav

«See on ikkagi murranguline moment Eesti konkurentsivõime tingimustes, kus ettevõtetele pärast 20 aastat sisuliselt kehtestatakse jälle tulumaks. See on väga halb sõnum Eesti majandusele, mis on Euroopa kehvemas seisus, mis on üle kahe aasta olnud languses,» kommenteeris Perling.