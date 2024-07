Täna külastab Eestit kaks kruiisilaeva

Neist esimene, Bahama lipu all seilav 216-meetrine Seven Seas Mariner, saabus kell 5.16 Helsingist ja võtab õhtupoolikul kursi Kopenhaagenile. 2009. aastal jõudis Seven Seas Mariner muuhulgas uudisesse, kui päästis Uus-Meremaa lähedalt maailmarändurist meremehe, kes oli katki läinud purjejahiga merehätta sattunud. Sel hooajal Seven Seas Mariner enam Eestit ei külasta.