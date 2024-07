Logistik selgitab, mida kliendid keerulistel aegadel hindavad

«Hinnatõusu põhjusi on mitu, kuid hinnatõusu kiirus tekitab turul närvilisust,» ütles logistika digitaliseerimise spetsialist Magnus Lepasalu. «Näiteks Punase mere kriisist tingitud hinnatõus on põhjustanud olukorra, kus eestlased tellivad vähem, kuna hinnad on tõusnud väga kõrgele. See paneb ettevõtted huvitavasse olukorda, kus nad peavad tõeliselt mõistma, mida kliendid vajavad ja ootavad.»