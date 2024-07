Hiina tariifid langetavad šampanja müüki, tootjad kärbivad saaki

Šampanja müük on langenud enam kui 15%, ulatudes aasta esimese kuue kuuga ligikaudu 106,7 miljoni pudelini. Tootjate kaitsmiseks on selle aasta viinamarjade maksimaalseks saagikuseks seatud 10 000 kilogrammi hektari kohta, mis on 1400 kilogrammi vähem kui eelmisel aastal.