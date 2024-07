Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et pikast majanduslangusest väljumine võtab aega ja pakkumiste arvu suurenemine ning nõudluse vähenemine on asjade loomulik käik. «Kümme aastat domineerisid turul müüjad ja jätsid uue kodu välja valinud perekonnad pika ninaga, kui keegi neile kasvõi tuhat eurot rohkem pakkus. Nüüd on olukord vastupidine – ostjad ütlevad, kuidas asjad on ja kui tegemist pole just eristuva varaga, siis surutakse müüjad nurka ja pannakse fakti ette, kas tehing toimub ette antud hinnaga või üldse mitte,» selgitas Sooman.