VALUS LÖÖK Venemaa tõstis imporditariife

Alates 2022. aastast, mil Venemaa ründas Ukrainat, on mitmete välismaiste toodete hinnad Venemaal oluliselt tõusnud. Lääne ettevõtted, kes varem Venemaale kaupu müüsid, on paljuski oma tegevuse seal lõpetanud, kuid Venemaa on leidnud erinevaid viise, kuidas importi jätkata.