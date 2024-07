Esmalt tuleks läbi mõelda, mis on tulevase üürikodu juures oluline. «Olgu selleks asukoht ja linnaosa, lähedus töökohale ja koolile või suurus ja tubade arv. Seejärel võiks samadele kriteeriumidele vastavaid üürikuulutusi otsida, et välja selgitada, mis on praegused üürihinnad,» selgitab Siht.