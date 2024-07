Skandaalse vitamiinifirma vara läks oksjonile

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja veebisaidile jõudnud enampakkumisel seisab, et Meravita vara alghinnaks on 400 000 eurot ning oksjon toimub augusti alguses.

Pakkumise juurde lisatud fotodelt on näha, et ostja saab endale nii kontorimööblit, vitamiinide pakendamiseks vajalikke masinaid kui juba karpidesse pistetud toidulisandeid.

Kohtutäiturite ja pankroti haldurite oksjoniportaalist selgub, et müügiks pakutakse ka Meravita kaubamärke. Tähelepanuväärne on, et kogu vara on endiselt demonteerimata ja valmis tootmise jätkamiseks.

Portaalist on samuti näha, et pankroti vara asub üürileandja ruumides Tallinnas, ja üürileandja on valmis üürilepingut jätkama.

E-äriregistri andmetel on AS Medical Pharmacy Groupil 2021. aasta 10. maist alates maksuvõlg summas 109 986,81 eurot. Sellest suurema osa moodustab intress, milleks on 39 322,63 eurot.