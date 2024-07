Ekspert selgitab, miks majahaldurit sageli üleolevalt vaadatakse

«Esimeseks ja kõige olulisemaks tuleb muidugi välja tuua, et haldur peab olema hea suhtleja. Kümnete ühistute ja sadade erinevate elanikega suheldes peab haldur olema nagu kameeleon, et kõikide natuuridega hästi läbi saada. Kui korrashoiufirma ei ole suutnud oma teenindavat personali, mille alla ka loomulikult haldurid kuuluvad, hästi välja koolitada, siis see on loomulikult kivi teenuseosutaja kapsaaeda,» ütles Tõnisson. «Kahjuks jääb ka alati mõni majaelanik, kes tekitab üle maja kajava konflikti isegi siis, kui laupäeva öösel haldurile saadetud kirjale tunni jooksul ei vastata,» lisas ta.

Teise põhjusena toob Tõnisson välja emotsionaalsuse. «Elanikud vaatavad maja kui kodu, haldur aga kui professionaal. Me ju kõik saame aru, et kui sopase ilmaga on kasvõi üks perekond trepist neljandale korrusele kõndinud, siis on terve trepikoda hoolimata tund tagasi tehtud koristust jälle määrdunud. Järgmise elaniku jaoks on aga kodu koristamata ja automaatselt on vastutav haldur, ehkki kord tunnis koristamist ei suuda ükski majaelanik kinni maksta,» selgitas ta.