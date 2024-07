Auvere elektrijaam seisab, elektrihindu kergitab aga selle remont

Marko Allikson Baltic Energy Partnersist ütles ERR-ile, et Auvere elektrijaam määrab Eesti piirkonna elektrihinda vaid vähestel tundidel, mistõttu selle remondil on tagasihoidlik mõju elektrihinnale.

Suurem mõju elektri hinnale on EstLink 2 jätkuval remondil, mis kestab augusti lõpuni, ning see on ka peamine põhjus, miks Eesti ja Soome elektrihinnad on sel suvel erinenud mitmekordselt, lausus Kasparov.