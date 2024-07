Pagaritööstur: toiduainete käibemaksule oleks tulnud teha erand

«Käibemaksu tõusuga kaasneb kohe toidu hinna tõus. Saame jälle kõrgema inflatsiooni ning inimestele jääb vähem raha kätte. Maksude tõstmine on vastuvõetav, kui sellega ei saa pihta need, kes on niigi raskes seisus. Ja süüa peavad ostma kõik,» ütles Palmiste.

«Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud enamike toormete hinnad, lisaks on näha, et suhkur ja kakao ei ole alla tulemas. Käibemaksu puhul oleks tulnud teha erisus toiduainetele. Enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides on toidu käibemaks madalamal. Poolas oli vahepeal täitsa null,» märkis Palmiste.