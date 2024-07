Adidas eemaldas Bella Hadidi reklaamikampaaniast pärast Iisraeli kriitikat

Adidas eemaldas Bella Hadidi kujutavad reklaampildid pärast avalikku pahameelt Ameerika modelli kasutamise üle, keda Iisraeli valitsus on süüdistanud antisemitismis. Ta reklaamis spordijalatsit, mis toodi esmakordselt turule 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel.

Palestiina juurtega Hadidi on Iisraeli valitsus varem kritiseerinud selle eest, et ta väidetavalt skandeeris vastuolulist loosungit «Jõest mereni - Palestiina saab vabaks», mida väidetavalt kasutavad need, kes nõuavad Iisraeli hävitamist.