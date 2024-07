LUUBI ALL Lühike matk Eesti kõige uuemasse rahamasinasse

Terve päeva kallab, aga pärastlõunal vihm vaibub ja päike tuleb välja ning tuulegeneraatorite helevalged mastid ja tiivikud löövad särama. Eesti kõige suurem tuulepark Tootsi külje all mahajäetud turbakaevanduses kogub hoogsalt kõrgust. Ametlikel andmetel on 38st püsti 20. Tuuliku tiiva ülemine ots küünib 240 meetrini. Nii kõrgeid ja võimsaid (6,7 MW) pole Eestisse varem püsti pandud.

Paar päeva pärast seda, kui Enefit Greeni nüüdseks juba endine juht Aavo Kärmas oli lahkumislilled vastu võtnud, seisis ta Tootsi endise turbatööstuse ees, et teha Postimehe ajakirjanikele viimane ekskursioon. Pööravere ja hiljem Tootsi nime saanud briketitööstus läks käima enne suurt sõda 1939. aastal, suleti aga 2011. Praegu meenutab asula hiilgeaega suurlinlik kellatorn külmalt seisva briketivabriku küljes. Enefit Greeni soojakutest staap on sealsamas kellatorni all. Luuleliselt võib õhata, et turbakaevandus leiab uue rakenduse. Praegu toimetab ehitusplatsil paarsada inimest. Välismaalt tulnud tuulikute ja päikesepaneelide püstitajad elavad soojakutes, andes kohalikule kaubandusele käivet.