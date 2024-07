Peaministrikandidaat Kristen Michal sattus Reformierakonna kontorisse juba koolipoisina taskuraha teenimise võimalust otsides. Esimene töö oli plakatikleepimine. «Me olime kampaaniamänedžerid, folklooris on see nimetatud plakatikleepimiseks. See on okei, sest me kleepisimegi plakateid, aga mitte ainult – me ka klammerdasime, panime teibiga ja muul moel.» Michal kiidab parteikontori tollast meelsust. «Erakonnas oli vaba paguniteta õhkkond. Noori võeti võrdsetena, neile räägiti asjadest. Nägin Eesti poliitilist eliiti, keda olin varem ainult telekast näinud: Siim Kallas, Uno Mereste, Valve Kirsipuu, Andres Lipstok, Toomas Vilosius. Kõik tundus tol hetkel üliäge.»

Foto: Madis Veltman