Potisepp märkis, et enamikes riikides on toidule kehtestatud madalam käibemaksumäär lähtudes põhimõttest, et esmatarbekaubad peavad olema kättesaadavad ka vähem kindlustatud inimestele. Näiteks Norras on kehtestatud toidukaupade käibemaksumääraks 15 protsenti, Soomes 14, Prantsusmaal 10, Saksamaal 7 protsenti ning Iirimaal ja Maltal on paljud peamised toidugrupid käibemaksust isegi vabastatud. «Meil aga koheldakse toitu võrdselt luksuskaupadega,» lausus Potisepp.