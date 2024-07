Ekspert: uusarenduste 3-toalised on muutunud üüriturul «kahestest» palju likviidsemaks

Helena-Laura Lesment selgitab, et viimase viie aasta jooksul üüriinvestorite poolt soetatud suur kogus kahetoalisi kortereid on selles klassis tekitanud ülepakkumise, mistõttu tuleb omanikel kas varuda kannatust või langetada hinnaootust. «Uusi kolmetoalisi on üüriturul selgelt vähem ning tekkinud on isegi mõningane defitsiit,» räägib Lesment rõhutades, et need vahed kehtivad just uuemates majades asuvate korterite puhul. Eksperdi sõnul toetab kolmetoaliste korterite järgi nõudlust eraldi välja joonistuv rühm peresid, kes on oma uue kodu ostmist siiani edasi lükanud, kuid igapäevases elukvaliteedis järeleandmisi teha ei soovi.