AK Trump ärimehena: väga rikas pankrotimeister ja rahaasjades vassija

Kui Donald Trump kaheksa aastat tagasi kuulutas, et kavatseb kandideerida Ameerika Ühendriikide presidendiks, deklareeris ta, et on väga rikas ja et vaid tõeliselt rikas – nagu tema – suudab taastada Ameerika majandusliku heaolu. «Ma olen väga rikas,» kuulutas ta ning lisas, et tal on vara 9,2 miljardi dollari väärtuses ning netovara (varad miinus kohus­tused) 8,7 miljardit dollarit.