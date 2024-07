Nokia ja Ericsson teenivad varjatud kullasoonte pealt

Nii Nokia kui ka selle Rootsi konkurendi Ericssoni võrguseadmete müük ei lähe hästi, sest nõudmine on tagasihoidlik. Erandiks on India turg, kus nõudlus kasvab.

Kuid mõlemal ettevõttel on üllatav kullasoon, milleks on patendiäri.

Nokial on telekommunikatsioonisektori kõige väärtuslikum patentide portfell, mis genereerib aastas enam kui miljard eurot käivet ning on väga suure kasumimarginaaliga äri.

Tõsi, patendid pole tulnud tasuta. Alates 2000. aastast on Nokia investeerinud teadus- ja arendustöösse kokku 150 miljonit eurot. Ettevõttel on umbes 20 000 patenti. Investeeringud on tehtud konkurentsieelise saavutamiseks ja patentide litsentsitulu on lihtsalt lisaboonuseks.